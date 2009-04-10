«Южмаш» корпоратизируют

Национальное космическое агентство Украины подготовило документы о реструктуризации и корпоратизации государственного предприятия «Южный машиностроительный завод» и КБ «Южное» (Днепропетровск).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор НКАУ Александр ЗИНЧЕНКО сегодня в Днепропетровске во время выездного заседания Кабинета министров Украины «Перспективы развития космической отрасли в новых экономических условиях».

По его словам, реструктуризацию этих стратегически важных для Украины объектов космической отрасли следует «делать не спешно, а с серьезным анализом, с техническим и технологическим аудитом».

А.ЗИНЧЕНКО подчеркнул, что НКАУ также настаивает на создании новой украинской космической корпорации «Арсенал».

По словам А.ЗИНЧЕНКО, финансовые ресурсы для развития ракетно-космической отрасли Украины следует концентрировать в Киеве и Харькове.

А.ЗИНЧЕНКО отметил, что украинская ракетно-космическая отрасль должна развиваться инновационным путем с привлечением параллельно с государственными ресурсами коммерческих инвестиций в отрасль.

Гендиректор НКАУ заявил, что с цифрой базового государственного финансирования отрасли на 2009 год в объеме 25 млн. грн. «мириться невозможно».