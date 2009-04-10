Крюковский вагоностроительный поставил в Латвию 200 платформ

ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.). выполнил контракт на поставку в Латвию 200 спецплатформ.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба предприятия.

По данным пресс-службы, предприятие закончило изготовление и отгрузку 200 платформ модели 13-7024 для латвийской фирмы «IRONSALELLC». Спецплатформа предназначена для перевозки универсальных грузотоннажных контейнеров для железных дорог с расстоянием между краями рельс 1520 мм. Сумма контракта не разглашается.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

В 2008 году Крюковский вагоностроительный завод продал 112 пассажирских и 6400 грузовых вагонов.