Химпрому предлагают закупать газ у нерезидентов

Министерство промышленной политики Украины предлагало включить в перечень предприятий, которым разрешается осуществлять закупку импортного природного газа у нерезидентов, 6 компаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минпромполитики.

В частности, такую возможность предлагалось предоставить ОАО «ДнепроАзот», ОАО «Ривнеазот», ОАО «Концерн «Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот» и ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

"Однако этот перечень предлагался как проект, окончательный список будет известен после официальной публикации решения Кабмина", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил перечень предприятий-производителей азотных минеральных удобрений, которым разрешается осуществлять закупку импортного природного газа, используемого в качестве технологического сырья, непосредственно у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины.

Целью разработки и принятия такого решения является улучшение финансово-экономических показателей работы химических предприятий, сохранение конкурентоспособности азотных минеральных удобрений отечественного производства и создание благоприятных условий для осуществления мероприятий по внедрению современных энергосберегающих технологий для обеспечения последующего развития промышленных предприятий химического комплекса Украины.

В то же время НАК «Нафтогаз Украины» заявила, что закупка любых объемов газа предприятиями-производителями азотных минеральных удобрений у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины приведет к нарушению газового баланса Украины и Российской Федерации.