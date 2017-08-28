Украина поднялась в мировом рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в июле 2017 года по сравнению с июлем прошлого года сократили производство стали на 12,9% - до 1,810 миллиона тонн, поднявшись при этом с 14-го на 12-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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По итогам января-июля текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 15% - до 12,3 миллиона тонн, сохранив 12-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Согласно сообщению, в июле лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 74 миллиона тонн (рост на 10,3% к июлю 2016 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,6 миллиона тонн, -4,3%), Индия (8,4 миллиона тонн, +3,5%), США (7,1 миллиона тонн, +5,6%), Южная Корея (6,2 миллиона тонн, +2,3%), Россия (5,6 миллиона тонн, -8%), Германия (3,5 миллиона тонн, +3,6%), Турция (3,3 миллиона тонн, +27,8%), Бразилия (2,8 миллиона тонн, +1%) и Италия (2,1 миллиона тонн, +1,7%),

В целом, в июле 2017 года по сравнению с июлем прошлого года 67 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 6,3% - до 143 миллионов тонн.

Согласно отчету ассоциации, за январь-июль позиции лидера продолжает удерживать Китай - 491,6 миллиона тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 5,1%).

Далее следуют: Япония (60,9 миллиона тонн, -0,2%), Индия (58 миллионов тонн, +5,4%), США (47,7 миллиона тонн, +2,1%), Россия (40,93 миллиона тонн, -0,5%), Южная Корея (40,9 миллиона тонн, +3,5%), Германия (25,7 миллиона тонн, +1,9%), Турция (21,6 миллиона тонн, +13,6%), Бразилия (19,6 миллиона тонн, +10,6%) и Италия (14,5 миллиона тонн, +1,6%),

За 7 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 67 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 4,6% - до 977 миллионов тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2016 года сохранила 10-е место в мировом рейтинге производителей стали, увеличив ее производство на 5,5% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.