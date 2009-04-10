Метинвест получил заказ на поставку 9,8 тыс. тонн стали

Компания Метинвест-Украина подписала контракт на поставку судостроительному заводу Wadan Yards Оkean (Николаев) партии листового проката 9,8 тыс. т для строительства 16 барж.

Об этом сообщается в пресс-релизе Метинвест, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, прокат толщиной 6-20 мм будет произведен металлургическим комбинатом «Азовсталь» из марок стали А и D по правилам Регистра судоходства Украины. Общая емкость первого этапа проекта по строительству барж составляет 12,6 тыс. тонн, из которых 9,8 тыс. т поставит Метинвест в апреле-мае 2009 года.

«Wadan Yards является нашим ключевым клиентом, и мы рады, что из всех поставщиков, задействованных в проекте, компания Метинвест-Украина обеспечит металлом основную часть заказа», - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора компании Метинвест-Украина Олега ОЛЬШАНСКОГО.

Отмечается также, что Метинвест сотрудничает с Wadan Yards Оkean (ранее ОАО «Дамен Шипярдс Океан») с 2002 года и отгрузил данному предприятию более 61 тыс. т листового проката, сертифицированного по правилам Lloyd`s Register of Shipping, Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas и Российского морского регистра судоходства.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах.

ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» производит широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист и т. д. Производственные мощности "Азовстали" позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе, конвертерной 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката.

ООО “Метинвест-Украина” - оптовый канал сбыта службы продаж Дивизиона стали и проката Группы «Метинвест» в Украине и СНГ. Компания занимается сбытом продукции МК «Азовсталь», Енакиевского металлургического завода а также Макеевского металлургического завода на рынках Украины и стран СНГ вагонными нормами (от 65 тонн). Асортимент продукции насчитывает более 165 позиций. ООО “Метинвест-Украина” является крупнейшей металлоторговой компанией в Украине.