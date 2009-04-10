Кабмин решил не увеличивать уставный фонд «Южмаша»

Кабинет министров Украины на сегодняшнем выездном заседании в Днепропетровске решил пока не увеличивать уставный фонд Государственного предприятия «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. Макарова».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге в Днепропетровске премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы договорились сегодня, что мы даем на развитие программ деньги, что мы финансируем и софинансируем, в том числе с государственными банками, оборотные средства, но уставные капиталы пока не будем увеличивать. Мы будем оздоровлять финансово (предприятия) и направлять деньги на программы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, руководство "Южмаша" ранее сообщило журналистам, что намерено обратиться с просьбой к правительству увеличить уставный фонд предприятия на 200-250 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. Макарова» создано в 1944 году. Производит ракетно-космическую технику, тракторы, сельскохозяйственные машины, троллейбусы, трамваи, ветроэнергетические установки, а также товары народного потребления.