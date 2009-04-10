Ситуация на ЗАлКе является преступлением против экономики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает промедление с установлением специальных тарифов на электроэнергию для Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК) служебной халатностью, которая в условиях экономического кризиса близка к определению «преступление против экономики государства».

Согласно пресс-релизу, переданному УНИАН пресс-службой Президента, об этом со ссылкой на В.ЮЩЕНКО заявил сегодня в Кабинете Министров Украины представитель Президента в Кабмине Александр ШЛАПАК.

По его словам, глава государства настаивает на том, что Кабмин должен безотлагательно выполнить свое собственное распоряжение о предоставлении ЗАлКу дифференцированного тарифа на электроэнергию. «В настоящее время гигант металлургии оказался на грани остановки: свертываются технологические процессы, выводятся из эксплуатации плавильные печи, из 5 тыс. работников реальная угроза увольнения нависла над более чем 2,3 тыс. человек. Возобновление работы комбината обойдется значительно дороже, чем поддержка производства хотя бы на среднем уровне», – цитирует пресс-служба слова А.ШЛАПАКА.

Он убежден, что сегодня есть возможность поддержать ЗАлК, на продукцию которого, несмотря на мировой экономический кризис, все еще сохраняется спрос. «Для этого Кабинет Министров должен внедрить специальные сниженные тарифы, по которым предприятие будет покупать электроэнергию для собственных производственных нужд», – отмечает А.ШЛАПАК.

Такой шаг, по его мнению, позволит сохранить конкурентоспособность запорожского алюминия на мировых рынках. Ведь, как известно, алюминиевое производство весьма энергоемкое: доля электроэнергии в затратах на единицу продукции достигает 40%. «Во всем мире предприятия, в себестоимости конечного продукта которых есть большая доля продукции естественных монополий, платят за нее специальную цену. Так происходит, в частности, в России, Канаде, США. В то же время ЗАлК вынужден покупать электричество вдвое дороже, чем производители алюминия в этих странах, что подрывает его конкурентные позиции», – отмечает А.ШЛАПАК.

Представитель Президента напомнил, что по настоянию главы государства Кабмин в декабре прошлого года принял распоряжение о разработке и утверждении порядка расчета розничных цен на электроэнергию, согласно которому и должен был быть установлен тариф на электроэнергию для потребностей ЗАлКа. «Однако до сих пор этот порядок не утвержден. Объяснение правительства вызывает смешанное чувство удивления и возмущения. Оказывается, порядок расчета цен на электроэнергию отказывается согласовать Министерство топлива и энергетики. Следовательно, внутри правительства никак не могут или не хотят договориться, и пока ничего не происходит – Запорожский алюминиевый падает в крутом пике. Если до 15 апреля указанное распоряжение Кабмина не будет воплощено, то ЗАлК остановится окончательно», – прогнозирует А.ШЛАПАК.

Кроме того, по его данным, остановка предприятия автоматически приведет к значительному сокращению производства электроэнергии на Запорожской АЭС, поскольку будет потерян стабильный потребитель. «Вместо этого неминуемо вырастет производство более дорогого электричества, которое генерируется на тепловых электростанциях. Как следствие, его стоимость для потребителей, которая вычисляется как средняя по отрасли, заметно увеличится. Это негативно скажется на других отраслях экономики, что лишь усугубит кризисные процессы», – добавил А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 27 марта В.ЮЩЕНКО призвал премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО обеспечить выполнение Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) положений распоряжения правительства от 10 декабря 2008 г. относительно определения механизма компенсации возможных потерь энергопоставщиков, связанных с поставками электроэнергии Запорожскому алюминиевому комбинату и Запорожскому титано-магниевому комбинату по дифференцированному тарифу.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины 10 декабря 2008 г. принял постановление о введении дифференцированного тарифа на электроэнергию для Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК) и Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК). Согласно документу, Кабмин постановил согласовывать тарифы на электроэнергию для предприятий по производству алюминия и титана с ценами на их продукцию на внешних рынках.

В марте т.г. НКРЭ утвердила порядок компенсации расходов энергоснабжающей компании ОАО «Запорожьеоблэнерго» на поставку электроэнергии запорожским предприятиям по производству первичного алюминия и губчатого титана.

ЗАлК – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В начале 2001 г. Фонд госимущества Украины по итогам приватизационного конкурса продал 68,01% акций ЗАлКа российскому «АвтоВАЗ-Инвесту» за 70 млн. долл. Согласно договору купли-продажи, инвестор, в частности, должен был погасить кредитные обязательства завода перед "Укрэксимбанком" на 76,45 млн. долл.

В 2004 г. собственником комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 г. ЗАлК перешел под контроль объединенной компании «Русский алюминий» (ОК «РусАл»), созданной в марте 2007 г. путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.