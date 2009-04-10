Кабмин предлагает ввести льготное обложение НДС космической отрасли

Правительство предлагает ввести для предприятий космической отрасли льготное обложение НДС и освободить их от налогов на землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге в Днепропетровске премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она высказала надежду, что соответствующий законопроект будет рассмотрен и принят Верховной Радой на следующей неделе.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что этот шаг поможет пополнить финансовые ресурсы предприятий. «Сегодня мы должны создать такой льготный режим работы, который добавит финансовых ресурсов для развития отрасли. И если мы как Украина не можем еще выделять в это направление десятки миллиардов долларов, как это делается в странах номер один в мире, то, как минимум, мы можем от государства предоставить все льготы и преференции. И я почему-то верю в то, что на следующей неделе этот законопроект будет проголосован как закон», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что на сегодняшнем заседании Кабинета министров, на котором принималось решение о необходимости принятия этого документа, присутствовала председатель комитета ВР по регуляторной политике и предпринимательству Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, которая подтвердила, что комитет поддержит этот законопроект на заседаниях ВР на следующей неделе.