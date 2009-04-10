Кабмин поможет ракетной отрасли Украины

Генеральный конструктор КБ «Южное» Станислав КОНЮХОВ считает, что выездное заседание Кабинета министров Украины, которое состоялось сегодня в Днепропетровске, станет новым мощным импульсом для развития ракетной отрасли Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Это беспрецедентный случай, что выездное заседание правительства состоялось на месте производства ракетно-космической техники Украины», - подчеркнул С.КОНЮХОВ.

По его словам, КБ «Южное» и предприятие «Южный машиностроительный завод» нуждаются в государственной поддержке.

С.КОНЮХОВ подчеркнул, что сегодня он «почувствовал желание поддержать космическую отрасль страны путем принятия 15 специальных постановлений Кабинета министров Украины».

С.КОНЮХОВ выразил надежду, что после сегодняшних решений правительства ракетостроительная отрасль Украины получит обещанное финансирование в объеме 412 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что на выездном заседании Кабинет министров принял 15 постановлений о государственной поддержке развития ракетно-космической отрасли Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что финансирование отрасли на текущий год увеличено до 412 млн. грн. По словам премьера, эта цифра сегодня также утверждена на выездном заседании Кабмина.