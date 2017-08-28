Порошенко откроет завод по производству кабельных сетей для BMW во Львовской области

Президент Украины Петр Порошенко 30 августа будет находиться во Львовской области с рабочей поездкой и примет участие в открытии в райцентре Броды нового завода по производству кабельных сетей для концерна BMW.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится на официальном сайте предприятия «Электроконтакт Украины».

«30 августа состоится торжественный старт Бродовского производственного подразделения ООО «Электроконтакт Украины» при участии президента Украины Петра Порошенко», - сообщается на сайте.

Справка. Предприятие «Электроконтакт Украины» - это дочерняя компания немецкого предприятия «Elektrokontakt GmbH», которое принадлежит всемирно известному французскому концерну Nexans.

ООО «Электроконтакт Украина» основано в 2007 году в городе Перемышляны Львовской области. С 2008 года в Перемышлянах стартовало производство кабельных сетей к автомобилям BMW, которое осуществляется и в настоящее время.

В 2011 году произошло расширение производственных мощностей предприятия в городе Золочев Львовской области на базе бывшего радиозавода. В производственных цехах вырабатывается продукция для автомобилей BMW, Opel и Mercedes.

В 2017 году ООО «Электроконтакт Украины» будет праздновать свое десятилетие со дня основания. За это время пройден путь от изготовления кабельных сетей в г.Перемышляны для одного клиента концерна BMW до изготовления различных кабельных сетей в Золочеве для четырех всемирно известных концернов BMW, Daimler, General Motors и Volkswagen.

Следующим шагом в истории предприятия будет третий завод в городе Броды Львовской области, где планируется производство кабельных сетей для концерна BMW.