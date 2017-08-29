ВСУ приняли на вооружение ракетный комплекс "Корсар" (фото, видео)
Одной из главных особенностей этого комплекса являются габариты, которые позволяют его переносить.
Легкий переносной ракетный комплекс "Корсар" принят на вооружение Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".
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Принятию на вооружение нового ракетного комплекса предшествовал целый комплекс испытаний. Также досрочно были изготовлены и поставлены в ВСУ более 50 ракет к "Корсару".
"Корсар" позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км (аналогичная дальность у американского FGM-148 Javelin), а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча.
Одной из главных особенностей этого комплекса являются габариты, которые позволяют его переносить и вести огонь "с плеча", без применения дополнительных устройств.
КБ "Луч" для "Корсара" разработало две управляемых ракеты: ЖК-3К и ЖК-3ОФ.
Справка УНИАН. Легкий переносной ракетный комплекс "Корсар" предназначен для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей и других объектов, которые имеют комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танков в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов. Выстрел может производиться как со станка, так и бруствера.