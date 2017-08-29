Правоохранители подозревают должностных лиц Администрации морпортов в завладении почти 10 миллионами гривень

Правоохранители подозревают должностных лиц госпредприятия «Администрация морских портов Украины» в завладении почти 10 млн грн, выделенных на ремонт морского буксира «Александр Охрименко».

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, установлено, что в течение 2016 года служебные лица ГП «Администрация морских портов Украины» организовали и провели конкурсные торги по определению исполнителя работ по ремонту судовых технических средств и корпусных конструкций морского судна-буксира «Александр Охрименко», который принадлежит государству и находится в пользовании госпредприятия. Победителем указанных торгов определено ООО, с которым и был заключен соответствующий договор.

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В рамках выполнения условий указанного договора, должностные лица ГП «Администрация морских портов Украины» по предварительному сговору с должностными лицами определенного субъекта хозяйствования и других компаний - подрядчиков и поставщиков, противоправно изготовили и в дальнейшем использовали ряд документов об объемах и стоимости ремонтных работ, на основании которых на банковские счета победителя конкурсных торгов перечислены бюджетные средства в сумме 49 млн грн.

Реализуя преступную схему, направленную на завладение государственными средствами в особо крупных размерах, часть указанных средств в сумме 5 млн грн была перечислена на банковские счета других субъектов хозяйствования, которые никаких услуг по ремонту судовых технических средств и корпусных конструкций буксира не предоставляли, и в дальнейшем через ряд предприятий с признаками фиктивности переведена в наличные и распределена между участниками противоправной сделки.

Таким образом, в результате указанных неправомерных действий государству нанесен ущерб на сумму почти 10 млн грн.

Уголовное производство открыто по факту завладения и растраты государственных средств в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время на территории трех областей проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления, в том числе и на судне «Александр Охрименко».