СБУ подозревает российского олигарха Дерипаску в умышленном уничтожении Запорожского алюминиевого комбината

Следователи СБУ уведомили о подозрении в умышленном уничтожении Запорожского алюминиевого комбината в интересах конкурентов из РФ совладельцу алюминиевой компании «РУСАЛ» Олегу Дерипаску. Об этом в комментарии УНИАН сообщил источник в СБУ.

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«Установлено, что завод целенаправленно уничтожали в интересах российских производителей металла», - сказал собеседник агентства.

По его словам, к Дерипаске прибыл адвокат из Лондона.

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, инвесторы умышленно уничтожали Запорожский алюминиевый комбинат в интересах российских конкурентов.

«Во время досудебного следствия сотрудники спецслужбы установили, что единственный в Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла. Сначала аффилированные с российскими бизнесменами структуры приобрели контрольный пакет акций «ЗАлКа». Для реализации соглашения в 2006-2008 годах заказчики сформировали организованную группу из представителей российской компании «РУСАЛ», бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан. Злоумышленники, используя возможность влиять на принятие управленческих решений на комбинате, под руководством российских кураторов обеспечили уничтожение основных производственных мощностей «ЗАлКа», - заявили в пресс-центре СБУ.

По данным спецслужбы, в 2009 году эти люди организовали остановку рудотермических печей и основных производственных участков электролизного производства, что привело к повреждению и последующему полному уничтожению оборудования.

Через два года участники группировки обеспечили передачу дочернего предприятия «ЗАлК» - Глуховского карьера кварцитов - компаниям, аффилированным с «РУСАЛом».

Следователи СБУ задокументировали, что в 2015 году, перед возвращением комбината в собственность государства, подозреваемые расконсервировали и ликвидировали основные фонды «ЗАлКа», что привело к разрушению завершенного цикла производства конечной продукции предприятия.

Для окончательного уничтожения стратегического комбината злоумышленники демонтировали и вывезли с территории ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам.

По заключению экспертов, в результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму более 39 млн долларов США и более 100 млн грн.

Следователями СБУ по результатам расследования уголовного производства объявлено о подозрении девяти членам организованной группировки в совершении преступлений, предусмотренных статьями 113, 191, 255 и 364 Уголовного кодекса Украины.

Один из фигурантов дела находится под стражей, бывший директор завода - под личным обязательствам, среди подозреваемых - трое граждан России.

Справка УНИАН. Запорожский производственный алюминиевый комбинат ранее был единственным в Украине производителем первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В апреле 2011 года комбинат приступил к завершению консервации мощностей электролизного цеха, которые оставались действующими, и объявил о прекращении выпуска первичного алюминия из-за его убыточности, в частности, учитывая высокие тарифы на электроэнергию. В настоящее время мощности по производству алюминия на комбинате законсервированы, первичный алюминий не производится. Кроме того, в последние годы ЗАлК ликвидировал глиноземное производство и прекратил выпуск глинозема. ФГИУ намерен в этом году продать 68% акций ЗАлКа.