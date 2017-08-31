Экономика оккупированных территорий Донбасса скатилась в пропасть - журналисты

Контроль над расположенными на подконтрольной им территории активами ахметовских компаний ДТЭК и Метинвест (это более 80 предприятий — как правило, шахт и метзаводов) не привел "ЛНР" и "ДНР" к процветанию. Избежать социального взрыва “республикам” помогают лишь миллиардные финансовые вливания из России, пишет в свежем номере журнал Новое время.

Для “отжатых” предприятий закрылись легальные рынки, а вслед за этим замерли десятки шахт, остановлены или работают не в полную мощность несколько крупных металлургических заводов. Например, на территории “ДНР” из 40 шахт, приспособлен ных для добычи угля, функционирует лишь половина.

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По данным Госстата, в 2012 году металлургия и угольная отрасль занимали 49,6% в структуре экономики Донбасса, а местные предприятия давали шестую часть украинского ВВП. Теперь, когда эти заводы и шахты остановились либо сильно сократили производство, их доля в экономике, по оценкам экспертов, снизилась впятеро. И негативные последствия подобного “сжатия” ощутили на себе все — от местных “властей” до рядовых жителей оккупированных районов. “Республики” замерли на грани социального взрыва, удерживаемые от катастрофы лишь российскими вливаниями.

По данным “Центра занятости ДНР”, бухгалтер может рассчитывать на 3-7 тыс. руб. в месяц (1,3-3 тыс. грн), врач-нейрохирург - на 6 тыс. руб. (2,6 тыс. грн), преподаватель в школе - 4 тыс. руб. (1,7 тыс. грн). По данным того же “центра занятости”, средняя зарплата в “ДНР” составляет 6,2 тыс. руб. (2,6 тыс. грн). В Украине, как показывает Госстат, аналогичный показатель равен 7,3 тыс. грн.

Самая доходная работа здесь, по словам местных жителей, - идти в ополчение: рядовым платят 15 тыс. руб. (6,5 тыс. грн) в месяц. Либо же трудоустроиться ремонтником или спасателем в аналог МЧС - зарплаты там составляют 20 тыс. руб. (8,7 тыс. грн). Только эти две сферы “республиканские власти” и накачивают деньгами: чтобы было кому воевать и чтобы не допустить техногенных катастроф.

На горловском концерне Стирол, ранее выпускавшем удобрения, из 4-тысячного коллектива трудятся фактически около 50 человек. Они изготавливают пластиковые стаканчики.

Денис Диденко, руководитель антикризисного штаба компании ДТЭК, поясняет, что продавать донецкий уголь на мировых рынках проблематично: в нем выше концентрация серы, чем в любых других сортах этого ископаемого. Поэтому ДТЭК легко отслеживает энергоноситель с Донбасса по всему миру благодаря сертификатам, в которых указан состав угля. Всего за границу - в Турцию, Румынию, Грузию и некоторые другие страны - за последние месяцы российские посредники вывезли около 470 тыс. т донбасского угля, говорит Диденко. “Наша задача - сделать этот уголь “токсичным” для других компаний. Поэтому мы отслеживаем каждое телодвижение на границе, выискиваем покупателя и предупреждаем, что этот уголь покупать нельзя”, - говорит он. “Национализированные” предприятия в “республиках” курирует Внешнеторгсервис, который зарегистрирован в Южной Осетии, другой непризнанной республике.

Евгений Головатюк, журналист издания Лига.net, проводил расследование по торговым отношениям “ЛДНР” и России. Он уверен: Внешнеторгсервис связан с бывшим украинским бизнесменом Сергеем Курченко. Мол, эта компания производит все операции через нижегородскую фирму Газ-Альянс, входящую в сферу влияния младоолигарха из окружения Виктора Януковича. “Весь вывоз и ввоз угля и руды на оккупированную часть завязан на Курченко и российских кураторах”, - считает Головатюк.