Инвестор метзавода им. Петровского выполнил все условия

Все условия договора купли-продажи 42,26% пакета акций ОАО "Днепропетровский металлургический завод им. Петровского" выполнены в полном объеме. Как сообщили УНИАН в Фонде государственного имущества (ФГИ), такие результаты проведенного Фондом мониторинга выполнения инвестобязательств договора купли-продажи акций метзавода им. Петровского от 30 декабря 2003 года.

Так, в соответствии с условиями договора в разделе "Обязательства покупателя" предусматривалось осуществление программы технической реконструкции производства, внедрение прогрессивной технологии. Как отметили в Фонде, на выполнение этого пункта договора предприятие направило 24,9 млн. грн. для обновительного ремонта и технического переоборудования 1 разряда доменной печи № 2. Кроме того, 148,5 млн. грн. кредитных средств инвестора направлено на мероприятия по охране окружающей среды.

Среди прочих выполненных пунктов договора в Фонде назвали не допущение расторжения трудового договора с работниками предприятия по инициативе владельца на протяжении не менее 6 месяцев со дня вступления в права собственности, соблюдение тех видов экономической деятельности, объемов производства ОАО, которые были на момент подписания договора купли-продажи, выполнение мобилизационных задач, определенных для ОАО, выполнение требований Закона Украины "О защите экономической конкуренции».

Как отметили в Фонде, проверкой было установлено, что все условия договора выполнены в полном объеме.

Справка УНИАН. ФГИ 30 декабря 2003 года заключил с корпорацией "Индустриальный союз Донбасса" договор купли-продажи госпакета ОАО "Днепропетровский металлургический завод им.Петровского", составляющего 42,26% уставного фонда.

В июне 2004 года “Приват-Интертрейдинг” подписала с ИСД договор купли-продажи на приобретение 42,26% акций ОАО “ДМЗ им. Петровского”, после чего компания получила контроль над более 80% акций завода.

23 июня 2004 года ЗАО "Приват-интертрейдинг" приобрел у корпорации "Индустриальный союз Донбасса" пакет акций ОАО "Днепровский металлургический завод им.Петровского" в размере 42,26% уставного фонда.

С декабря 2007 года 95,57% акций ОАО «Днепропетровский метзавод им. Петровского» принадлежит российской компании «Евраз Груп».

ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» специализируется на производстве и реализации металлопродукции, стали, чугуна, проката и изделий из них.

Уставный фонд предприятия составляет 212 млн. 337,61 тыс. грн.