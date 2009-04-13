Марганецкий ГОК сократил убытки

По итогам 2008 года чистый убыток ОАО “Марганецкий горно-обогатительный комбинат” составил 4 млн. 729 тыс. грн., что на 16 млн. 376 тыс. грн. меньше, чем чистый убыток, с которым МГОК закончил 2007 год.

Об этом сообщается в финансовом отчете предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

Вместе с тем, согласно финотчету, выручка МГОКа от реализации продукции составила за 2008 год 625 млн. 173 тыс. грн., что на 104 млн. 140 тыс. грн. (на 14,2%) меньше, чем по итогам 2007 года.

Справка УНИАН. ОАО “Марганецкий горно-обогатительный комбинат” — единственное в Украине и странах СНГ предприятие по добыче марганца подземным способом. В состав комбината входят, в частности, пять шахт, два карьера (Грушевский и Басанский), обогатительная фабрика, исследовательский промышленный комплекс химического оборудования.