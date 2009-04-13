Продажи новых легковых авто в Украине могут сократиться

Продажи новых легковых автомобилей по итогам 2009 года в Украине могут сократиться в 4 и более раз, по сравнению с 2008 годом – до 120-140 тыс. ед.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Корпорации «Богдан» со ссылкой на президента корпорации Олега СВИНАРЧУКА.

"Если в конце прошлого года игроки рынка легковых авто предполагали максимум 50% падение в этом году, по сравнению с прошлым (до 320-400 тыс. ед.), по результатам продаж в феврале текущего года уже прогнозировали падение по году до 250-270 тыс., то исходя из первого квартала можно предположить, что будет продано 120-140 тыс., в лучшем случае – 160 тыс. автомобилей", - отметил президент корпорации.

Анализируя итоги продаж автомобилей в январе-марте текущего года (сокращение продаж более чем в 3,3 раза, по сравнению с январем-мартом-2008), О.СВИНАРЧУК подчеркнул, что "второй квартал будет не лучше".

По его мнению, некоторый рост продаж автомобилей в марте по сравнению с февралем (на 27,2%), скорее всего, обусловлен тем, что у людей еще сохранялись какие-то запасы денежных средств.

"В то же время скорость, с которой движется кризис в Украине, падение практически всех показателей, в том числе, прогнозируемое снижение ВВП, рост уровня безработицы, плюс инфляция – на основании этого можем прогнозировать, что на уровень продаж автомобилей 2008 года Украина выйдет не ранее 2014 года", - считает О.СВИНАРЧУК.

При этом он напомнил, что в Украине сегодня созданы мощности по выпуску автомобилей по полному циклу минимум на 300 тыс. ед, (в том числе, 150 тыс. ед. на Запорожском автозаводе и до 140 тыс. на автозаводе "Богдан"), и сегодня "с этими мощностями нужно что-то делать".

"Сегодня мы не можем загрузить все эти мощности, не имея, в том числе, государственной поддержки, тогда как конкуренты в других странах имеют либо компенсацию процентов по кредитам, как в России, либо госдотации за сданный старый автомобиль, как в Германии, либо отмену уплаты НДС, как в Турции, либо колоссальную помощь автопрому, как в США и Японии", - подчеркнул президент корпорации.

О.СВИНАРЧУК также отметил, что с учетом снижения рынка и объемов производства автомобилей, корпорация вынуждена сокращать численность работников, оптимизировать затраты, переходить на помесячное планирование деятельности.

"Мы изо всех сил пытаемся удержать на плаву предприятия – нам это особенно сложно, потому что мы выполнили инвестпрограмму, создали абсолютно новые мощности, взяв под это кредиты, которые сегодня и баснословно дороги, и их достаточно сложно отдавать из-за курсовой разницы", - отметил глава корпорации.

В то же время, он добавил, что наличие достаточно сбалансированной продуктовой линейки позволяет надеяться, "что компания избежит банкротства".

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Корпорация "Богдан" в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по выпуску легковых автомобилей, инвестировав в этот проект более 330 млн. долл.

В январе-марте 2009 года корпорация сократила выпуск легковых автомобилей более чем втрое, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 6,063 тыс. ед. (за три месяца 2008 года выпущено 18,93 тыс. ед.).