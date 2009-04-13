«Гидросила» увеличила доход от реализации продукции

ОАО «Гидросила» (г. Кировоград), ведущий производитель гидравлических силовых машин на территории стран СНГ, в 2008 году увеличила доход от реализации продукции на 8% по сравнению 2007 годом - до 295,5 млн. грн.

КАк сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, доля экспорта в общем объеме реализованной продукции составила 86%.

Согласно сообщению, за указанный период в развитие завода было вложено 37,547 млн. грн. капитальных инвестиций.

Среднесписочная численность штатных работников предприятия в 2008 году снизилась на 5% и составила 2354 человека.

Справка УНИАН. ОАО «Гидросила» (г. Кировоград) специализируется на выпуске силовой гидравлики для гидравлических систем тракторов, автомобилей, дорожно-строительной и коммунальной техники: насосы шестеренные и гидромоторы, аксиально-поршневые насосы и гидромоторы, а так же компоненты гидромашин.

Сеть распределения продукции завода насчитывает более 700 партнеров во всех регионах России, Украины, Беларуси, в странах Балтии, Казахстане, Молдове, Туркмении, Узбекистане, Азербайджане. Продукция ОАО «Гидросила» экспортируется также в Словакию, Польшу, Болгарию, Грецию, Египет, Монголию, Италию, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

ОАО «Гидросила» входит в структуру ЗАО «Гидросила ГРУП», крупнейшего на территории стран СНГ производителя гидравлических силовых машин и компонентов гидромашин для сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники.