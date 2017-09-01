Бронетехника, ракеты и авиация: "Укроборонпром" показал, как Украина отвечает на вызовы войны на Донбассе (инфографика)

За последние три года ГК "Укроборонпром" создал десятки новейших образцов вооружения, которые являются достойным ответом Украины на вызовы гибридной войны.

В то время, когда транспортный самолет Ан-132D доказал полную независимость украинской авиастроительной отрасли России, беспилотный мини-БТР "Фантом" стал наглядной демонстрацией перспективных разработок украинского оборонного комплекса, говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

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За это время были разработаны боевые модули для бронетехники, ракеты, артиллерийские системы, в том числе залпового огня, беспилотники и радиолокационные системы.

С июля 2014 по июль 2017 года украинскую армию усилили 5 тыс. 281 единица новой и модернизированной техники, 7 тыс. 164 единицы отремонтированной и восстановленной, а также передано 3 тыс. 458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов.

Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" поднялся в мировом рейтинге производителей оружия.