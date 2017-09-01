Бронетехника, ракеты и авиация: "Укроборонпром" показал, как Украина отвечает на вызовы войны на Донбассе (инфографика)
"Укроборонпром" похвастался главными разработками за последние три года.
За последние три года ГК "Укроборонпром" создал десятки новейших образцов вооружения, которые являются достойным ответом Украины на вызовы гибридной войны.
В то время, когда транспортный самолет Ан-132D доказал полную независимость украинской авиастроительной отрасли России, беспилотный мини-БТР "Фантом" стал наглядной демонстрацией перспективных разработок украинского оборонного комплекса, говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".
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За это время были разработаны боевые модули для бронетехники, ракеты, артиллерийские системы, в том числе залпового огня, беспилотники и радиолокационные системы.
С июля 2014 по июль 2017 года украинскую армию усилили 5 тыс. 281 единица новой и модернизированной техники, 7 тыс. 164 единицы отремонтированной и восстановленной, а также передано 3 тыс. 458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов.
Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" поднялся в мировом рейтинге производителей оружия.