Немецкие компании сокращают иностранные инвестиции

11:21, 14 апреля 2009
Промышленность
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4 из 10 предприятий снизят вложения

4 из 10 немецких промышленных предприятий планируют в 2009 году сократить вложения за границей. Германия не выиграет от такой политики, поскольку фирмы будут экономить и внутри страны, сообщает Немецкая волна.

Немецкие компании планируют резко сократить инвестиции за рубежом, сообщила во вторник, 14 апреля, газета Handelsblatt со ссылкой на опрос, проведенный Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK). Примерно 40 процентов из 7 тысяч промышленных предприятий, участвовавших в ежегодном исследовании, собираются в текущем году сократить свои вложения за пределами ФРГ, и только каждая шестая фирма планирует увеличение инвестиций.

По словам эксперта DIHK Фолькера Трайера (Volker Treier), подобное происходит впервые за время проведения опросов с 1995 года. Еще год назад соотношение было прямо противоположным. При этом, как отметил эксперт, Германия не выиграет от такой экономической политики немецких компаний, поскольку они намерены экономить и внутри страны.

Больше всего это коснется стран Центральной и Восточной Европы, не входящих в Европейский Союз, в меньшей мере - Китая, России и стран Азии. В Западной Европе немецкие фирмы вообще не планируют сокращать инвестиции.

Проникновение на новые рынки

Принимая решение об инвестициях за пределами Германии, только каждая четвертая немецкая фирма называет в качестве основного аргумента экономию производственных расходов. В большей мере немецкие компании видят своей целью проникновение на новые рынки или создание своей сервисной сети в другой стране. Сворачивать производство и переносить его обратно в ФРГ абсолютное большинство немецких фирм не собирается, о такой возможности подумывают лишь три из 100 компаний.

Для экономии средств в связи с экономическим кризисом многие фирмы планируют сокращение рабочих мест. По расчетам DIHK, потерять работу могут до 10 процентов из 2,5 миллиона человек, занятых на немецких фирмах за пределами Германии.

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