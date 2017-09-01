В Украине производство стали уменьшилось на 16%

В Украине за январь-август, по оперативным данным, производство стали уменьшилось на 16% по сравнению с январем-августом 2016 года - до 13,83 млн тонн.

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Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Укрметаллургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период сократилось на 18% - до 11,8 млн тонн, выплавка чугуна сократилась на 20% – до 12,77 млн тонн.

Объем производства кокса уменьшился на 21% - до 6,86 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2016 г. производство стали выросло на 6% по сравнению с 2015 г. - до 24,2 млн тонн, производство общего металлопроката также увеличилось на 6% - до 21,41 млн тонн, выплавка чугуна выросла на 8% – до 23,59 млн тонн. Объем производства кокса за 2016 г. вырос на 10% - до 12,73 млн тонн.