«Интерпайп НТЗ» закончил 2008 г с убытками

По итогам 2008 года чистый убыток ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод” составил 108 млн. 619 тыс. грн. (по итогам 2007 года чистая прибыль НТЗ составила 43 млн. 298 тыс. грн.).

Об этом сообщается в официальном финансовом отчете предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

Согласно финотчету, чистый доход завода за 2008 год составил 5 млрд. 690 млн. 242 тыс. грн., что на 996 млн. 448 тыс. грн. (на 21%) больше, чем за 2007 год.

Справка УНИАН. ОАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" (Днепропетровск) является ведущим в Украине предприятием по производству труб для добычи и транспортировки нефти и газа. Завод производит более 34% трубной продукции Украины. Также на заводе производят трубы из углеродистых сталей общего назначения и профильные трубы.

«Интерпайп НТЗ» входит в состав компании «Интерпайп». Годовой оборот компании в 2007 году составил 1,8 млрд. долл. США.