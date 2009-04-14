Предприниматели намерены защищаться

Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности предлагает создать общественный орган контроля при Национальном банке Украины, который бы защитил бизнес от незаконных действий коллекторов и банков.

Об этом шла речь вчера, 13 апреля, во время общественных слушаний по проекту резолюции о решении финансовых и правовых проблем предпринимателей, которые возникли вследствие кризиса, передает корреспондент УНИАН.

Нацбанк, по мнению предпринимателей, должен немедленно провести мониторинг нарушений банками требований законодательства по поводу недопустимости в одностороннем порядке менять условия кредитных договоров. Кроме того, НБУ должен урегулировать вопрос взаимозачета депозитов для погашения кредитов, считают в центре.

Предприниматели также требуют провести общественные слушания относительно проекта закона «О деятельности коллекторских компаний в Украине» и включить в него их инициативы.

В тоже время, глава совета предпринимателей при Кабинете министров Оксана ПРОДАН, выступая на слушаниях, отметила, что, по неофициальной информации заместителя министра юстиции, проект закона о коллекторских компаниях «забраковали» сами коллекторы, и нуждается в срочной доработке.

Предприниматели также пришли к выводу о необходимости принятия Верховной Радой закона «О моратории на принудительное отчуждение основных средств производства», которым устанавливается временно отчуждение исключительно с согласия собственника.