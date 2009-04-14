«УкрАВТО» стала новым дистрибьютором Kia в Украине

Корпорация «УкрАВТО», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, заключила долгосрочный договор с корейской корпорацией Kia Motors о дистрибуции автомобилей Kia в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

В сообщении отмечается, что первая партия автомобилей Kia поступит на склады нового дистрибьютора уже в середине мая.

На первом этапе под брендом Kia будут работать более 70 дилерских и сервисных центров корпорации «УкрАВТО» во всех регионах Украины. Планируется активная работа по привлечению новых дилеров.

«Включение Kia в продуктовый портфель «УкрАВТО» - это стратегическое решение, продиктованное не сегодняшней рыночной конъюнктурой, а оценкой перспектив бренда в Украине и возможностей развития и сотрудничества в долгосрочном периоде», - сказал заместитель председателя правления корпорации «УкрАВТО» по продаже автомобилей и развитию дилерской сети Вячеслав ПОВРОЗНИК.

Руководить дистрибуцией автомобилей популярной корейской марки будет Вахтанг ВАСАДЗЕ, много лет проработавший в корпорации «УкрАВТО» на разных позициях, включая управление дистрибуцией.

Как сообщал УНИАН, с 1997 года дистрибуцию автомобилей Kia в Украине осуществляла компания «Киа Моторс Украина», с 2005 года входящая в корпорацию «Богдан».

Напомним, недавно корпорация «Богдан» сообщила о прекращении дистрибуции автомобилей Kia в Украине, что обусловлено, в частности, различными взглядами на развитие бренда в Украине корейской Kia Motors и официального дистрибутора.

Компания "Киа Моторс Украина" в 2008 году реализовала на украинском рынке около 27 тыс. автомобилей этой марки, что на 66% превысило показатель 2007 года (16,26 тыс.), и в текущем году планировала сохранить лидерские позиции.

Справка УНИАН. Корпорация "УкрАВТО" – лидер украинского автомобильного рынка, имеет крупнейшую сбытовую сеть в Украине, а также дилерские центры в Польше.

"УкрАВТО" – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе "УкрАВТО" – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и АвтоВАЗ.

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибуторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

Корпорация Kia Motors, основанная в 1944 году, является старейшим автомобильным предприятием Кореи. Ежегодно на тринадцати заводах компании, расположенных в восьми странах мира, производится около 1,5 млн. автомобилей.

Дилерские автосалоны Kia Motors работают в 172 государствах. Число сотрудников корпорации превышает 40 тыс. человек, а ежегодный доход составляет более 14,5 млрд. долл.