Химпром может перейти на давальческие схемы

В Министерстве промышленной политики Украины допускают переход химических предприятий на давальческие схемы при синтезировании аммиака.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ перед заседанием Кабинета министров.

По его словам, в рамках утвержденного правительством механизма о разрешении азотным химпредприятиям закупать газ непосредственно у резидентов, химпредприятия могут получать газ на давальческих основаниях, таким образом, получая средства за услуги процессинга.

«Если найдется газ по соответствующей цене, то предприятия смогут работать по давальческой схеме и получать определенные деньги хотя бы за переработку, чтобы выплачивать зарплату», - сказал министр.

При этом он отметил, что на сегодняшний день в Украине практически прекращено производство аммиака для экспорта и остановлены 4 крупнотоннажных аммиачных агрегата на украинских химических концернах. Министр отметил, что при существующей конечной цене на природный газ переработка аммиака убыточна в размере до 100 долларов на тонне. Поэтому реализация давальческих схем позволит в определенной степени поддержать указанные предприятия, отметил он.

«Мы перерабатывать этот газ без убытков не можем, сегодня убытки доходят до 100 долларов на тонне. То есть, они будут или стоять, или работать по давальческой схеме с теми, кто будет поставлять более дешевый газ», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

При этом министр допустил, что контрагентами украинских химпредприятий по заключению прямых договоров на поставку газа могут выступить дочерние структуры "Газпрома", в частности компания «Сибур».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил перечень предприятий-производителей азотных минеральных удобрений, которым разрешается осуществлять закупку импортного природного газа, используемого в качестве технологического сырья, непосредственно у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины. В перечень включены ОАО «ДнепроАзот», ОАО «Ривнеазот», ОАО «Концерн «Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот» и ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

В НАК «Нафтогаз Украины» считают, что закупка любых объемов газа отдельными предприятиями-производителями азотных минеральных удобрений у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины приведет к нарушению газового баланса Украины и Российской Федерации.