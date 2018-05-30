Внешняя торговля: в феврале снова минус

Чаяниям украинского правительства и некоторых экономических экспертов о сохранении в феврале этого года позитивного сальдо внешней торговли товарами, как и в январе, не суждено было сбыться. Если в первом месяце 2009 года внешнеторговое сальдо оказалось хоть и с небольшим, но плюсом (397,8 млн. долл.) – причем, положительным оно стало впервые с 2005 года – то февральский показатель вновь был минусовым.

Подсчеты и расчеты

Как сообщил Госкомстат, товарный импорт в феврале превысил экспорт на 1,104 млрд долл., что ненамного меньше среднемесячного прошлогоднего отрицательного сальдо в 1,5 млрд долл. (18,5 млрд долл. за 2008 год).

Если в январе экспорт товаров составил 66,6% к январю 2008 года, а импорт – 44,0%, то в феврале к февралю прошлого года данные показатели изменились в неблагоприятную сторону – 57,3% и 58,6%, соответственно.

Непосредственно по отношению к первому месяцу нынешнего года экспорт в феврале немного увеличился – с 2,44 млрд долл. до 2,69 млрд долл., или на 10%. Однако импорт прибавил гораздо существеннее: в январе - 2,04 млрд долл., в феврале – 3,80 млрд долл., прирост на 86%.

Экспорт продукции животноводства вырос в феврале по сравнению с январем совсем немного – на 7,1 млн. долл., а вот экспорт продукции растительного происхождения увеличился более значительно – на 88,5 млн. долл. На 20,0 млн. долл. вырос в феврале к январю экспорт готовых пищевых продуктов.

Неплохо выросли в феврале по отношению к январю поставки на экспорт недрагоценных металлов – на 105,3 млн. дол. На 80,5 млн. долл. увеличился также экспорт в феврале механического оборудования, машин и механизмов. Однако уменьшился в феврале по сравнению с январем экспорт минеральных продуктов, продукции химической промышленности, транспортных средств и еще ряда товаров.

Импорт же увеличился в феврале к январю по большинству видов товарных позиций: продуктов животного происхождения – на 50,1 млн. долл., продукции растительного происхождения – на 11,6 млн. долл., готовых пищевых продуктов – на 52,4 млн. долл., продукции химической отрасли – на 113,6 млн. долл., недрагоценных металлов - на 48,1 млн. долл., механического оборудования, машин и механизмов – на 101,9 млн. долл., транспортных средств – на 82,1 млн. долл.

Наибольший же вклад в формирование минусового сальдо внешней торговли товарами в феврале внес импорт минеральных продуктов, самая весомая составляющая которых – природный газ. Если в январе 2009 года Украина импортировала российский газ лишь на 197,8 млн. долл. (две первые декады января газ в Украину вообще не подавался), что составляло 9,7% общего объема товарного импорта, то в феврале газа было закуплено на сумму 1 332,9 млн. долл. (35,1%).

Конечно, российский природный газ, его цена и объемы поставок в Украину – это отдельный, очень непростой вопрос. Однако мощное увеличение в феврале по сравнению с январем практически всего прочего импорта при относительно слабом росте экспорта является настораживающим сигналом, говорящим о том, что нынешний валютный курс, вероятно, не является равновесным.

Причем, нужно учесть, что хотя в феврале уже и не было скачков курса до отметок 10 грн./долл. и выше, как в декабре прошлого года, но курс все равно существенно превышал имеемые на сегодня валютно-курсовые параметры.

Напомним, 2 февраля 2009 года на межбанковском валютном рынке доллар можно было купить по 7,95-8,12 грн., и в первой половине месяца заметного роста котировок не было (9 февраля – 8,18-8,20 грн./долл., 16 февраля – 8,12-8,17 грн./долл.). Но потом доллар начал дорожать – например, 24,25 и 26 февраля он продавался выше, чем по 9 грн. (максимум – 9,37 грн./долл.), а в последний рабочий день месяца курс снизился до показателей 8,32- 8,65 грн./долл.

Сейчас же, как известно, Нацбанк добился значительного снижения курса на межбанке по сравнению с показателями февраля. Например, 13 апреля к закрытию торгов ценовые уровни опустились до отметок 8,0040/8,0190 грн./долл. Такая ситуация, естественно, более выгодна импортерам (и не выгодна экспортерам), чем в феврале, хотя, как видим, даже более высокий курс доллара в феврале был благоприятен для импорта. Можно привести один показательный и свежий пример возможного влияния укрепляющейся в последнее время гривни на рост импорта.

Пример из жизни

На днях представители ММК им. Ильича заявили о своем намерении потребовать от группы «Метинвест», контролирующей основную часть горнорудных компаний Украины, дальнейшего снижения цен на железорудное сырье. На ММК сообщили, что в настоящее время импорт аналогичной продукции из России куда выгоднее закупок в Украине. И привели конкретные цифры.

Цена железорудного концентрата в настоящее время составляет 42 долл./т, а транспортировка с Ингулецкого ГОКа, находящегося под контролем группы «Метинвест», достигает 56,18 грн./т, или 7,3 долл./т. «Таким образом, итоговая стоимость для метпредприятий — 49,3 долл./т»,— констатируют на метпредприятии.

А вот Лебединский ГОК (Россия) продает концентрат на границе с Украиной (DAF ст. Тополи) по цене 41 долл./т, ж/д тариф от ст. Тополи до меткомбината — 42,54 грн./т, или 5,5 долл./т. В результате прямая стоимость концентрата Лебединского ГОК составляет 46,5 долл./т.

«Из вышеприведенных цифр видно, что закупать концентрат по существующей цене за тонну у «Метинвеста» менее выгодно, чем в России. Разница — в 2,8 долл. на тонне»,— резюмируют в пресс-службе ММК им. Ильича. К тому же реализуемый «Метинвестом» концентрат содержит 63,7% железа, в то время как в аналогичной продукции Лебединского ГОКа — 68%. В связи с чем гендиректор ММК им. Ильича Владимир Бойко настаивает на том, что группе «Метинвест» необходимо снизить стоимость железорудного сырья на ее горнорудных предприятиях до экономически обоснованного уровня — максимум 35 долл./т. В противном случае украинский меткомбинат будет покупать сырье в России – все предельно просто…

Нетрудно в связи с вышеприведенными выкладками рассчитать, что если бы валютный курс на сегодня был в районе 8,55-8,60 грн./долл., то вопрос о возможности переориентации ММК им. Ильича на российские поставки железорудного сырья не стоял бы…

Стоит правда отметить, что договор на поставки железорудного концентрата в апреле этого года был все же заключен между ММК им. Ильича и «Метинвестом». Скорее всего, основной объем концентрата меткомбинат им. Ильича будет покупать у «Метинвеста» и в дальнейшем, как это делают и другие бессырьевые металлургические компании Украины - ИСД и «Запорожсталь». Дело в том, что, подписывая договор о взаимопонимании с предприятиями горно-металлургического комплекса, Кабмин потребовал от них практически полного отказа от импортного сырья. Так что, если «Метинвест» и ММК им. Ильича не смогут договориться о цене и последний начнет импортировать концентрат из России, проблемы будут у всех. Правительство просто вычеркнет обе компании из списка предприятий, получающих по льготным тарифам энергоносители и услуги по грузоперевозкам от «Укрзализныци». А разговоры о поставках сырья из России гендиректор ММК им. Ильича Бойко уже не первый год использует как аргумент в торгах с «Метинвестом».

Сложная обстановка, по оценкам отечественных экспертов, и в химической отрасли. В частности, после подорожания газа украинским аграриям стало выгоднее покупать импортную аммиачную селитру.

В марте (еще не обнародованы данные Госкомстата) ситуация во внешней торговле может оказаться несколько лучше, чем в феврале. Об этом можно судить по размерам валютных интервенций НБУ – в феврале на межбанке он продал лишь 1077.4 млн. долл., тогда как в марте интервенции составили 1729,6 млн. долл. Причиной этому стало и некоторое улучшение конъюнктуры на мировых рынках для украинских металлургов.

Однако в апреле и мае положение в торговле может ухудшиться. Ведь таможенную надбавку для многих видов товарного импорта отменили, а улучшение спроса и небольшое повышение мировых цен на сталь оказались, к сожалению, краткосрочным явлением…

Михаил Маркелов (для УНИАН)