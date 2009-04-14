Космической отрасли Украины нужны льготы

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства предлагает предоставить ряд льгот для развития космической отрасли в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила глава комитета Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя разработанный проект закона по стимулированию развития космической деятельности в Украине.

В частности, по словам, депутата, законопроектом предусмотрено, что до 1 января 2015 г. не взимается ввозная пошлина при ввозе товаров, которые используются для космической техники. Также освобождаются от налогообложения операции по ввозу субъектами космической деятельности-резидентами на территорию Украины товаров, которые используют для производства космической техники.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что предоставляются льготы для реализации космического проекта «Циклон-4» на бразильском космодроме Алькантара. Для реализации проекта при получении импортного оборудования и импортных комплектующих ставка на их ввоз составляет 0%, также в налогообложении проекта предусматривается нулевая ставка по налогу на добавленную стоимость и льготная ставка по налогу на землю.

Депутат отметила, что Кабинет Министров Украины своими постановлениями выделил из Стабилизационного фонда больше 400 млн. грн. на пополнение оборотных средств по финансированию программ, которые реализовываются сегодня, и на предоставление налоговых льгот, в которых нуждается отрасль.

«Наша космическая отрасль живет на грани выживания. Преференций она ни от кого не получала», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она также отметила, что по итогам 2008 г. Украина вошла в четверку стран мира по развитию космической отрасли. «Сегодня мы имеем те наработки, те проекты, которые еще в ближайшие 10 лет не наработают страны-конкуренты. Мы максимально должны использовать свои конкурентные преимущества. Мы изучили, какие стимулы принимаются для этой отрасли в других странах, и максимальный ресурс, которым может сегодня располагать Украина, мы постарались сконцентрировать в данном законопроекте», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.