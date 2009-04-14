КС получил представление Ющенко
18:45, 14 апреля 2009Промышленность
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По ЗТМК и ХК "Титан Украины”
Сегодня в Конституционный суд поступило конституционное представление Президента Украины относительно конституционности положений пункта 1 в части, касающейся казенного предприятия „Запорожский титано-магниевый комбинат”, пунктов 3, 6 постановления Кабинета министров Украины „Об образованиии государственной холдинговой компании „Титан Украины” от 25 февраля 2009 года №154.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.
Согласно Регламенту Конституционного суда, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.
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