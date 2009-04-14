Кабмин ввел двухпроцентную надбавку на газ для предприятий

Кабинет министров Украины сегодня на внеочередном заседании для сбалансирования бюджета НАК «Нафтогаз Украины» ввел двухпроцентную надбавку к тарифам на природный газ для промышленных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Два процента, которые были определены постановлением правительства, опять установлены и мы даем им дополнительный ресурс для компенсации в ценах для НАК «Нафтогаз». Двухпроцентная надбавка к тарифу на газ – это как источник компенсации», - сказал И.УМАНСКИЙ.

И.о. министра финансов подчеркнул, что сегодняшнее решение правительства распространяется на все промышленные предприятия, за исключением тех, которые используют природный газ как сырье, а не как энергоноситель.

И.УМАНСКИЙ отметил, что, по оценкам Министерства финансов, введение двухпроцентной надбавки к тарифам позволит НАК «Нафтогаз Украины» получить дополнительно от 560 до 580 млн. грн.