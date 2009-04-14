Набсовет АвтоКрАЗа возглавила Ferrexpo

Наблюдательный совет холдинговой компании "АвтоКрАЗ" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) назначил своим председателем компанию Ferrexpo (г. Киев). Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

По их данным, компания Ferrexpo, которая владеет 3,89% акций "АвтоКрАЗа", назначена председателем Набсовета сроком на три года.

Напомним, 3 апреля акционеры "АвтоКрАЗа" сократили состав Набсовета на 1 - до 3 участников. Из состава НС была выведена компания "Укртехуглерод" (г. Киев), которая ранее была председателоем Набсовета холдинга.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "АвтоКрАЗ" выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году "АвтоКрАЗ" уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, до 3634 автомобилей.

В 2008 году ХК “АвтоКрАЗ” получила чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% ниже аналогичного показателя 2007 года.

Активы предприятия за 2008 год возросли на 33,3% и составили 4 млрд. 723,25 млн. грн., а суммарная дебиторская задолженность компании за год увеличилась на 9,2% – до 1,78 млрд. грн.