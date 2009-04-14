Горсовет Севастополя требует сохранить «Севморзавод»

Севастопольский городской совет на сегодняшнем пленарном заседании принял обращение к руководству Украины и России с требованием сохранить «Севморзавод», который, как утверждают депутаты, находится «на грани полного развала».

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты мотивируют свое обращение к президентам, премьер-министрам, фондам госимущества двух стран тем, что основной держатель акций «Севморзавода» Константин ГРИГОРИШИН является гражданином России.

Как утверждается в обращении, с ноября 2008 года работникам завода не выплачивается зарплата, кроме того, сокращаются рабочие места. Администрация же ОАО «Севморзавод», как говорится в документе, «намеренно ухудшает условия для членов коллектива, отказывается от сотрудничества с городскими властями».

В то же время, как считают депутаты, еще не утеряна возможность восстановления производственного потенциала предприятия. Они также требуют от руководства Украины «принять комплекс исчерпывающих мер по сохранению и восстановлению уникального судоремонтного производства».

Справка УНИАН. ОАО «Севастопольский морской завод» (г. Севастополь) создано в 1995 году путем корпоратизации государственного предприятия. «Севморзавод» представляет собой компанию холдингового типа, в его структуру входят одиннадцать ООО, 2 акционерных общества и 4 дочерних предприятия. В том числе 5 профильных предприятий специализируются на военном и коммерческом судоремонте и судостроении.