США выиграли в ВТО спор с Евросоюзом о льготах для Boeing почти на $9 миллиардов

Апелляционная инстанция Всемирной торговой организации (ВТО) отменила решение, согласно которому налоговые льготы на $8,7 млрд, предоставленные американским правительством компании Boeing, незаконны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление ВТО, передает RNS.

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Это решение было принято после рассмотрения апелляции, которая была подана США 16 декабря 2016 года. Соединенные Штаты пытались опротестовать решение ВТО: организация удовлетворила жалобу ЕС и признала незаконными налоговые льготы, которые власти США предоставляли авиапроизводителю Boeing для финансирования создания самолета 777X.

Решение, которое опротестовывали США, было принято 28 ноября 2016 года и гласило, что льготы, предоставленные производителю авиатехники американскими властями, нарушают международное законодательство.

США и ЕС потратили больше десятилетия на борьбу вокруг того, законна ли помощь компаниям Boeing и Airbus со стороны соответствующих правительств для создания коммерческих самолетов.

Опубликованное 4 сентября постановление ВТО фактически ставит точку в этом споре, резюмирует Bloomberg.