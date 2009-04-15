АвтоКрАЗ открыл на Кубе выставочную площадку (фото)

Холдинговая компания "АвтоКрАЗ" (Кременчуг, Полтавская область) открыла на Кубе в Сьенфуэгосе выставочную площадку.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе холдинга, площадка была открыта 12 апреля возле ремонтного предприятия "Сомек", где осуществляется сборка украинских грузовиков, была торжественно открыта выставочная площадка, на которой выставлен новенький КрАЗ-256Б1М. Модернизированный автомобиль КрАЗ-256Б1М кубинской сборки имеет грузоподъемность 13 тонн. Он оснащен V-образным восьмицилиндровым четырехтактным двигателем ЯМЗ-238М2, мощностью

240 л.с.

"Мы стремимся приблизить продукцию к покупателю и максимально удовлетворить запросы потребителей автомобильной техники КрАЗ. Для этого и открываем площадки не только в Украине и СНГ, но и за рубежом", - заявил УНИАН представитель холдинга.

Напомним, на кубинском ремонтном предприятии "СОМЕК", в соответствии с проектом модернизации автомобилей КрАЗ, ранее поставлявшихся на Кубу, на сегодня собрано 25 атомобилей. Первый модернизированный самосвал КрАЗ-256БМВ был собран 31 января 2009 года.

Подписанный между холдинговой компанией "АвтоКрАЗ" и "СОМЕК" договор предполагает в течение трех лет сдать 450 полностью восстановленных самосвалов КрАЗ, которые до недавнего времени не использовались из-за неудовлетворительного технического состояния.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "АвтоКрАЗ" выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году "АвтоКрАЗ" уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, до 3634 автомобилей. В 2008 году ХК “АвтоКрАЗ” получила чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% ниже аналогичного показателя 2007 года.

17,084% акций ХК "АвтоКрАЗ" принадлежит ООО “Мега Моторс”, 12,331% – ООО “Феррэкспо”, 8,838% – ООО “Нефтехимимпекс”, 6,064% – ЗАО “Акционерная страховая компания “Омега”, 3,786% – ООО “Финансы и кредит лизинг”.