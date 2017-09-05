Российский госбанк пытается взыскать с крымской компании Фирташа почти $40 миллионов

Государственный российский банк ВТБ подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать $39,4 млн задолженности с компании «Юкрейниан Кемикал Продактс» (Киев, ранее - Крымский титан), которая принадлежит Дмитрию Фирташу. Об этом говорится в определении суда, которым иск принят к производству, сообщает Liga.net.

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Согласно отчетности "Юкрейниан Кемикал Продактс", обязательство перед ВТБ в размере $39,4 млн возникло у компании в апреле 2015 года.

Еще одним ответчиком по делу числится московская компания «Титановые инвестиции», зарегистрированная Фирташем в 2014 году после аннексии полуострова. «Титановые инвестиции» создана для легализации работы «Крымского титана» по законам РФ на оккупированной территории.

В 2016 году «Титановые инвестиции» попала под санкции СНБО из-за поставок из Украины в Крым сырья для «Крымского титана». Сейчас эта компания дублирует деятельность ПАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» в России.

Согласно международной таможенной документации, экспортером продукции «Крымского титана» является «Юкрейниан Кемикал Продактс», перерегистрировавшаяся в Киеве в 2014 году. Данные российской ФТС свидетельствуют, что эту же продукцию экспортирует ООО «Титановые инвестиции». Таким образом, владелец бизнеса снижает или обходит возможность введения санкций и легализирует работу «Крымского титана» как в России, так и на международных рынках, резюмирует издание.

По данным российской таможни в январе-августе 2017 года «Титановые инвестиции» экспортировали продукции на более чем $45 млн. Основная доля экспорта приходится на диоксид титана, основную продукцию «Крымского титана».