Госзакупки: защита отечественного производителя за счет украинского потребителя

Продолжая свою борьбу с импортом, Кабмин предложил ограничить доступ импортных товаров к участию в тендерах на государственные закупки. Проект соответствующего постановления был обнародован на сайте Минэкономики 9 апреля. Документом предлагается до 2011 года осуществлять закупки за государственные средства только у отечественных производителей, за исключением тех товаров, которые в Украине не производятся. Мотивация такого решения традиционная – защита отечественного производителя от последствий мирового кризиса. Но остается вопрос, а кто защитит украинского потребителя от отечественных товаров, которые, к сожалению, далеко не всегда могут конкурировать с импортными. Ведь потребителями товаров, приобретенных государственными структурами, в конечном итоге становятся украинские граждане.

За ценой не постоим, был бы товар украинским

Составить протекцию родному производителю, участвующему в тендере на закупку государством товаров и услуг за бюджетные деньги, – практика, получившая широкое распространение во всем мире. Для любой страны предпочтительней создавать рабочие места на своей территории, а не инвестировать госсредства в экономику соседей. Однако, в условиях свободного рынка должен соблюдаться паритет, так как расширяя и углубляя государственный протекционизм всегда можно нарваться на ответные действия со стороны торговых партнеров. Но даже не это главное. Основная проблема - это искусственное сужение конкурентного поля, что автоматически ведет к снижению качества продукции с одновременным увеличением ее стоимости.

Как отметил президент Ассоциации предпринимателей и промышленников - поставщиков товаров, работ и услуг для государственных нужд Владимир Доброскок, «согласно проекту постановления Кабмина, участниками тендера на госзакупки должны быть не менее двух компаний и они должны быть производителями. Однако, сегодня наблюдается парадоксальная ситуация – у нас производители не хотят идти сегодня на тендеры по госзакупкам по причине того, что государство, согласно бюджетному кодексу, не имеет право делать предоплату. Соответственно, двух производителей очень сложно найти».

Но даже, если минимальное количество участников государственного тендера и удалось заманить выгодным контрактом, автоматически возникает следующая проблема - возможный сговор участников (конечно, в пользу себя, а не государства).

«Представьте – я производитель и Вы производитель, мы приняли решение участвовать в государственном тендере, и мы знаем, что нас будет только двое. Мы можем, договорившись, диктовать государству выгодную нам цену. Учитывая же, как работает наш Антимонопольный комитет, подобные сговоры могут приобретать массовый характер», - считает В.Доброскок.

В подтверждение его слов стоит напомнить отчеты приснопамятной Тендерной палаты, которая, несмотря на свою одиозную роль в «освоении» государственных средств, таки выполняла определенные контролирующие функции. ТП ежемесячно выявляла массу злоупотреблений и коррупционных схем, с помощью которых госчиновники выводили в победители тендеров “нужных” людей. При этом стоимость товаров и услуг была неоправдано высокая, а «наценка», естественно, трансформировалась в откаты самим организаторам конкурсов.

Что касается наполнения бюджета, то, по словам В.Доброскока, если в рамках госзакупки приобретается импортный товар, с него при ввозе гарантировано взимается 20% НДС, теперь же эти 20% могут быть потеряны.

Он также отметил, что «выдавливание с рынка государственных закупок мелких и средних компаний-импортеров, для которых госзакупки являлись одним из основных каналов сбыта, может привести к их закрытию, а там тоже работают люди. В чем разница между человеком, который работает на производстве, и человеком, занятым в компании-импортере – ни в чем. Поэтому, я в любом случае, противник таких методов защиты отечественных производителей».

По его словам, если в пищевой промышленности у нас проблем практически нет, и отечественная продукция полностью может удовлетворить потребности государственных учреждений, то, к примеру, на рынке горюче-смазочных материалов украинские производители представлены, мягко говоря, скромно. «Сегодня правительство предлагает заменить газ мазутом, но украинские производители мазута при этом держат одну и ту же цену, что явно свидетельствует об их сговоре. Если сегодня на эту ситуацию можно влиять, завозя мазут из России или Беларуси, то после ввода ограничения это станет невозможным и украинские производители будут диктовать государству свою цену», - прогнозирует В.Доброскок.

То же самое, по его мнению, касается углей, которые, согласно постановлению правительства, госструктуры обязаны закупать исключительно у госпредприятия «Уголь Украины». «Но если посмотреть цены, которые предлагает эта компания, то видно, что они более чем в два раза превышают стоимость российского угля, при этом качество украинского угля заметно ниже. Соответственно, возрастает стоимость электроэнергии, за которую платят граждане Украины», - подчеркивает эксперт.

Он убежден, что ни в коем случае нельзя забывать о необходимости сохранения конкурентной среды. «Только в таком случае сочетание цена/качество может быть оптимальным», – добавил В.Доброскок.

«Свій до свого по своє», а если нет...

Если говорить о конкретных группах товаров, производство которых может быть полностью обеспечено украинским производителем, то возникает масса вопросов. Если Вы офисный работник, к каковым можно отнести и подавляющее большинство госчиновников, то, сидя на рабочем месте и оглядевшись по сторонам, будет не так уж просто обнаружить продукцию отечественного производителя в непосредственной близости от себя. Все канцтовары импортные, если в Украине они и производятся, то вероятно на подпольных фабриках и под иностранными брендами. Компьютер? В лучшем случае, он только собран в Украине из импортных комплектующих. Стул на колесиках - та же история, может быть стол, но нет - ДСП и фурнитура польские. Чайник – китайский, обои немецкие, линолеум под ногами и тот белорусский. О! Лампочки, вот они действительно украинские, львовского завода «Искра», но не все, попадаются и китайские.

Если признать, что украинская промышленность не может в одночасье начать производить все необходимые аналоги импортных товаров и конкурировать с ними по соотношению цена/качество, то значит и в госзакупках значительную долю сохранит за собой импорт. Таким образом, сокращение импорта в госзакупках будет носить весьма ограниченный характер.

Больной вопрос

Как отметил эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Дмитрий Науменко, Кабмин своим постановлением пытается переложить проблемы отечественных производителей на государственный сектор. «Те же льготы на железнодорожные перевозки, льготные тарифы на газ и электроэнергию для химиков и металлургов, по сути, такая же антикризисная мера, как и ограничение импорта в госзакупках. Определенный позитивный эффект для украинских производителей от этого распоряжения, естественно, будет. В частности, это коснется фармакологической отрасли, так как сегодня у нас подавляющее большинство медицинских препаратов зарубежного производства. Почувствуют на себе действие распоряжения и производители высокотехнологичного оборудования, которое также в большинстве своем является импортным. Однако приходится признать, что украинская продукция по качеству уступает зарубежным аналогам”.

Д.Науменко убежден, что государственные компании не будут массово приобретать продукцию, которая имеет заведомо низкое качество. “В результате, госзакупки будут сокращены», - прогнозирует эксперт.

Он считает, что проект распоряжения Кабмина является ярким примером непродуманного вмешательства государства в экономику. «В данном случае применен ошибочный подход - делим всю продукцию на отечественную и импортную, а в тех случаях, где существуют украинские аналоги и применяем регулирование. Но это неразумное решение, так как система государственных закупок является весьма избирательной и практически по каждой позиции придется проводить анализ соотношения качества и цены. В естественных условиях все определяется в процессе конкурентной борьбы за госзаказ между производителями», - пояснил Д.Науменко.

По его мнению, одним из наиболее серьезных негативных последствий данного постановления может стать ухудшение качества лекарственных препаратов в украинских медицинских учреждениях. «Ограничение импорта может привести к теневому обороту лекарств в государственных медучреждениях. Возьмем, к примеру, инсулин, применяемый для лечения диабета. Наш инсулин значительно проигрывает по качеству своим зарубежным аналогам. Более того, у больных наблюдается негативная реакция на наш препарат, поэтому предпочитают покупать импортный. Теперь же все больницы должны будут покупать украинский инсулин, таким образом, проблема государства будет переложена непосредственно на плечи больных», - считает Д.Науменко. При этом эксперт высказал надежду, что предложенное Кабмином постановление вряд ли вступит в его сегодняшнем виде в силу.

Как считает В.Доброскок, в Украине должен быть принят новый закон о государственных закупках. «Ранее у нас действовал закон о госзакупках, который был отменен после ликвидации Тендерной палаты Украины, предполагалось, что новый закон будет принят в течение месяца, но с тех пор прошел год. Хороший это был закон или плохой, но он регламентировал данный процесс, а теперь Кабмин может своим постановлением менять правила игры», - отмечает В.Доброскок.

К экспертной оценке можно добавить только одно - очередная инициатива Кабмина по ограничению импорта явно не последняя. Правительство панически боится ухудшения и без того негативного сальдо внешнеторгового баланса и изо всех сил старается снизить импорт. Но как уже неоднократно отмечалось, объемы импорта товаров в Украину и так существенно сократились в связи с девальвацией гривни и отсутствием кредитных ресурсов для их приобретения. Продолжать давить на импортеров значит загонять их в тень, стимулировать удорожание импортных товаров и, соответственно, подстегивать инфляцию. Борьба с импортом наносит дополнительный удар по качеству жизни украинцев и, как видно, даже по их здоровью…

Антон Лосев (УНИАН)