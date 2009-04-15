Тимошенко: вам – предупреждение, а вам - выговор

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз предупредила министров об ответственности за увеличение задолженности по выплате зарплат на государственных предприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на очередном заседании Кабинета министров.

«Я предупреждаю всех министров, что я не буду абсолютно обращать внимание на то, кто какую политическую силу представляет, на то, какие объективные сложности… Отвечать будет каждый за результаты своей работы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сообщила, что на заседании правительства 22 апреля планируется проанализировать ситуацию, сложившуюся с выплатой зарплат в первом квартале 2009 года, а также в марте текущего года.

Ю.ТИМОШЕНКО предложила объявить предупреждение министру угольной промышленности Виктору ПОЛТАВЦУ и выговор его первому заместителю Сергею ОФИЦЕРОВУ за невыполнение поручения о погашении задолженности по зарплате на шахте «Чайкино» (ГП «Макеевуголь»).

«Я вчера получила информацию, что часть шахтостроителей не покидали шахту именно потому, что им не выплачена заработная плата. Я хочу сказать, что такой халатности, такой нерадивости, такой, извините, наглости по отношению к людям, какие в этот раз проявило Министерство угольной промышленности, имея выделенные деньги, не проведя своевременно все процедуры с Бюджетным комитетом, – для этого никаких оправданий не может быть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что все энергетические компании оплатили в размере 100% закупку энергетического угля, а правительство выделило из Стабилизационного фонда достаточную сумму для погашения задолженности по зарплате в угольной отрасли.

«Я вчера лично вмешалась в этот процесс, спустя две недели после того, как были выделены средства и не заплачены людям Министерством угольной промышленности, и за несколько часов мы решили вопрос. Я хочу поинтересоваться: неужели каждый раз премьер-министру нужно вмешиваться в дела министра для того, чтобы делать нормально ежедневную работу? Я вчера, честно говоря, была шокирована тем, какое спокойное отношение у министра угольной промышленности, у его заместителей к тому, что две недели деньги лежат на казначейском счету для шахтеров и шахтостроителей, а зарплаты не выплачиваются. Ничем другим, как халатностью и неспособностью это нельзя назвать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ранее Ю.ТИМОШЕНКО обещала публично «спустить шкуры» с тех, кто до 15 апреля не выполнит ее указания о погашении задолженности по зарплате на госпредприятиях.

12 апреля на шахте «Чайкино» (ГП «Макеевуголь») со второй и третьей смены не поднялись на поверхность 13 работников шахтостроительного управления №5. В четвертую смену других работников ШСУ в шахту уже не пустили. Находящиеся под землей шахтостроители требовали выплаты задолженности по зарплате.

14 апреля первый заместитель министра угольной промышленности С.ОФИЦЕРОВ заявил, что конфликт между госпредприятием «Макеевуголь» и ОАО «Донбассшахтострой» исчерпан - 14 апреля в 2 часа ночи 11 шахтостроителей вышли на поверхность.