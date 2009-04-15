Тимошенко: промпроизводство в марте выросло на 8,3%

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что последние результаты развития экономики Украины свидетельствуют о том, что наметились скромные тенденции ее оздоровления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

Премьер сообщила, что в марте по сравнению с февралем рост промышленного производства составил 8,3%. «Это говорит о том, что наметились скромные тенденции к оздоровлению, но это далеко не оздоровление и восстановление», - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что рост продемонстрировали практически все отрасли производства, и по некоторым видам продукции он составил 50-60%. В том числе она отметила, что рост розничной торговли в марте по сравнению с февралем составил 11,5%, пассажирооборот увеличился на 11,4%, рост продукции в строительной отрасли увеличился на 38%, в сельском хозяйстве - на 14%.

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года падение промышленного производства составило около 30%.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля на совещании по вопросам развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что по итогам первого квартала текущего года в Украине отмечен рост производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года лишь в аграрной отрасли – на уровне 1,7%.