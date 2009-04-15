Спад промпроизводства в марте в годовом исчислении составил 30,4%

В Украине спад промышленного производства в марте 2009 года, по сравнению с мартом 2008 года, составил 30,4%, в январе-марте 2009 года против аналогичного периода 2008 года – спад 31,9%, в марте 2009 года против февраля 2009 года зафиксирован рост на уровне 8,3%.

Такие данные сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, спад объемов промпроизводства в марте т.г. против марта 2008 года по отраслям составил: добывающая промышленность – 15,6% (в марте к февралю 2009 года – рост 8,3%), добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 33,2% (к февралю – рост 9,3%), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 1,4% (к февралю – рост 7,8%).

В обрабатывающей промышленности снижение производства в марте т.г. против марта 2008 года составило 37,2% (против февраля – рост 9,4%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 37,6% (к февралю – рост 2,9%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в марте т.г. против марта 2008 года составил 40,4% (к февралю – спад 2,5%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 21,2% (к февралю – рост 9,2%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - спад 9,4% (к февралю – рост 13,5%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано уменьшение производства на уровне 29,8% (к февралю - рост 20,6%), в производстве стройматериалов, стеклоизделий - спад 50,3% (к февралю – рост 17,9%).

В Госкомстате сообщили, что в марте т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с мартом 2008 года, снижение производства составило 43,1% (к февралю – рост 4,6%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 53% (рост 5,9%).

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад 11% (рост 3,6%).

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года, по сравнению с декабрем 2007 года, составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к году предыдущему в последний раз фиксировался десять лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 г.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 г. – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) были следующие: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.