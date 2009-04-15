Кабмин продлил мораторий на ж/д тарифы для ГМК

Своим постановлением №336 от 8 апреля Кабинет министров Украины продлил мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) до 1 июля этого года. Текст соответствующего постановления опубликован в газете «Урядовий кур’єр».

Как сказано в постановлении №336, в пунктах 4 и 5 постановления Кабмина от 14 ноября 2008 года №925 «Про первоочередные меры по стабилизации ситуации, которая сложилась в горно-металлургическом и химическом комплексах» слова и цифры «до 1 апрель 2009 года» заменить словами и цифрами «до 1 июля 2009 года».

Как сообщал УНИАН, ранее пунктом 4 постановления №925, Кабмин обязал Минтрансвязи, Минэкономики и Минфин воздержаться до 1 апреля этого года от повышения для предприятий ГМК и химпрома тарифов на перевозу грузов по железной дороге.

Пунктом 5 этого постановления Кабмин рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики пристановить с 1 ноября 2008 года по 1 апреля 2009 года повышение цен на электроэнергию для предприятий ГМК и химической промышленности.