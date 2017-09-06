Украина увеличила выручку от экспорта железорудного сырья

Горно-металлургические предприятия Украины в январе-августе 2017 года увеличили выручку от экспорта железорудного сырья (ЖРС) на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,744 миллиарда долларов с 1,131 миллиарда долларов, сообщается в таможенной статистике Государственной фискальной службы.

Читайте такжеВ Украине производство стали уменьшилось на 16%

Согласно статистике, за 8 месяцев было экспортировано 25,780 миллиона тонн ЖРС (на 5,4% меньше, чем за 8 месяцев 2016 года), доля которого в общем объеме валютной выручки страны от экспорта составила 6,34%.

Основными покупателями украинского ЖРС были Китай – 28,45% выручки, Словакия – 11,04%, Австрия – 11%.

Также сообщается, что в январе-августе импорт ЖРС в денежном выражении составил почти 22 миллиона долларов. При этом все железорудное сырье импортировалось из России.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году сократила выручку от экспорта железорудного сырья на 12,8% по сравнению с 2015 годом – до 1,8 миллиарда долларов.