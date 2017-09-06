Гройсман поручил Минфину просчитать снижение ренты на газ до 12%

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов просчитать компенсаторы балансировки бюджета для возможного снижения ренты на газ для новых месторождений с 29% для частных компаний и с 50% для государственной компании "Укргазвыдобування" до единой ставки 12%.

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Об этом премьер-министр сообщил в ходе заседания правительства.

"Что касается уменьшения ренты до 12%. Я считаю, что эта идея заслуживает внимания. Необходимо, чтобы Министерство финансов посмотрело, каким образом это можно сбалансировать… Нужно внедрить такую ренту, чтобы она не была коррупционной. Это нужно сделать эффективно, публично и качественно", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября 2016 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагалось снизить ставку ренты на добычу природного газа с нынешнего уровня до 12% с начала 2017 года. Эта норма должна была распространяться только на новопробуренные скважины.

Согласно информации Ассоциации газодобывающих компаний, принятие этого законопроекта должно было создать стимулы для бурения новых скважин и позволило бы увеличить добычу газа с начала 2017 года. 6 декабря 2016 года этот законопроект был проголосован в первом чтении. 18 декабря поправка о введении 12-процентной ренты была отменена на заседании парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. При рассмотрение этого законопроекта во втором чтении 20 декабря эта норма был окончательно отклонена.

Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила добычу природного газа на 0,5% – до 19,896 миллиарда кубометров.