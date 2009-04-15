Производство тракторов сократилось

Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине в январе-марте т.г. сократилось на 98,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 25 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, производство сеялок в Украине в январе-марте т.г. сократилось на 91,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 229 штук, а борон дисковых – на 92,7% – до 113 штук.

Справка УНИАН. По информации Госкомстата, в 2008 году производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине увеличилось на 20%, по сравнению с 2007 годом, до 6 339 штук. Производство сеялок в Украине в 2008 году увеличилось на 13,5%, по сравнению с 2007 годом, до 7 744 штук.