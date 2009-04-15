Завтра состоится совещание представителей ГМК

Завтра в Министерстве экономики Украины состоится совещание собственников и руководителей предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины, на котором будет рассматриваться вопрос выполнения условий Меморандума о преференциях в отрасли на ІІ квартал 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Украины Владимир СЕВЕРНЮК сегодня во время балансового совещания представителей предприятий ГМК в Днепропетровске.

По его словам, в Киев приглашены собственники финансово-промышленных групп «Интерпайп», «Метинвест холдинг», «Индустриальный союз Донбасса», а также топ-менеджеры металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог», Мариупольского меткомбината им. Ильича, «Запорожстали», Днепропетровского метзавода им. Петровского и других крупных предприятий.

В. СЕВЕРНЮК отметил, что на совещании планируется уточнить списки предприятий ГМК, которые в дальнейшем будут работать на условиях меморандума. Замминистра уточнил, что некоторые предприятия могут быть исключены из списка, другие же, наоборот, включены.

Также В.СЕВЕРНЮК сообщил, что Меморандум между предприятиями ГМК и Кабинетом Министров Украины может быть продлен на второй квартал текущего года в течение недели после завтрашнего обсуждения в Минэкономики.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2008 года Кабинет Министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения подписали Меморандум о взаимопонимании.

Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности, для «Укрзализныци».