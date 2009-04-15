Производство жрс в Украине сократилось

Производство подготовленного железорудного сырья в Украине за январь-март 2009 г. сократилось относительно января-марта 2008 г. на 30%.

Об этом говорится в сообщении объединения металлургических заводов «Металлургпром», переданном агентству УНИАН.

По данным «Металлургпрома», с начала текущего года горно-обогатительные предприятия Украины добыли 13,944 млн. тонн руды железной, что на 30% меньше аналогичного показателя 2008 г. Производство концентрата относительно трех месяцев минувшего года сократилось на 29% - до 11,304 млн. тонн.

В сегменте подготовленного сырья в январе-марте 2009 г. производство агломерата сократилось против января-марта 2008 г. на 34% - до 8,25 млн. тонн. Производство окатышей за три месяца 2009 г. уменьшилось на 20% - до 4,457 млн. тонн.