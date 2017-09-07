Jaguar с 2020 года перейдет на производство гибридов или электрокаров

Все новые модели автомобилей, которые будет запускать в производство компания Jaguar Land Rover (JLR) с 2020 года, будут либо электрокарами, либо автомобилями с гибридными двигателями. Об этом говорится в заявлении компании, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Первым электрокаром для автопроизводителя станет Jaguar I-Pace, который поступит в продажу уже в 2018 году.

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Исполнительный директор JLR Ральф Спет говорит, что решение перейти на производство электрокаров и автомобилей с гибридными двигателями даст покупателем еще больший выбор.

Британский крупнейший производитель автомобилей Jaguar Land Rover принадлежит индийской транснациональной компании Tata Group.

В июле этого года шведский концерн Volvo сообщил, что с 2019 года все новые модели компании будут оснащаться электрическими двигателями. Таким образом, Volvo планирует перейти на электрические двигатели на год раньше, чем Jaguar.

Однако и Volvo, и JLR продолжат выпускать старые модели автомобилей, оснащенных двигателем внутреннего сгорания.

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"Двигатель внутреннего сгорания - это высокий уровень развития технологий. Мы будем встречать такие двигатели, работающие на бензине или дизельном топливе, еще много лет", - говорит глава Jaguar.

Компания JLR также сообщила, что разработала электрическую версию своей классического родстера 1968 года выпуска E-type Zero. Однако эта версия является концепт-каром и не поступит в продажу.

Заявление компании Jaguar о переходе на производство электрокаров прозвучало на фоне попыток других автопроизводителей внедрить "зеленые" технологие в производство.

"Мы представим линейку электрифицированных моделей, в том числе модели с полностью электрическим двигателем, подключаемые гибридные автомобили, машины с мягкой гибридной системой", - говорит глава компании.

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Компания постаралась представить, как будут выглядеть автомобили в 2040 году. Jaguar разработал концепт-кар Future-Type, в котором вождение будет осуществляться с помощью голоса. Съемный руль Sayer с искусственным интеллектом "не просто находится в автомобиле, он становится вашим верным товарищем", говорится в пресс-релизе компании.

Компания представит ряд своих инновационных разработок на открывающемся в пятницу в Лондоне фестивале Tech Fest.