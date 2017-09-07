Глава Волынского облсовета пообещал не допустить уничтожения "Волыньторфа"

Председатель Волынского областного совета, член президиума «Украинского объединения патриотов» Игорь Палица предлагает создать рабочую группу для решения проблемы вокруг государственного предприятия «Волыньторф». Он заявил об этом во время заседания 15-й сессии седьмого созыва Волынского областного совета.

Как известно, блокирование работы государственного предприятия продолжается уже несколько лет. «Волыньторф» специализируется на изготовлении торфяных брикетов и обеспечивает топливом учреждения бюджетной сферы и частные домохозяйства на территории ряда областей. Сейчас предприятие может остановить свою работу, а половина коллектива – потерять доход из-за непредоставления земель, необходимых для добычи сырья. Согласование на выделение участков отказывается подписывать председатель ОГА Владимир Гунчик. 7 сентября коллектив «Волыньторфа» приехал на сессию облсовета с целью искать поддержки у депутатов. На объяснение главы облгосадминистрации о том, что он не может согласовать документы в силу законодательной коллизии, представители предприятия ответили криками «Ганьба».

По словам Игоря Палицы, в рабочую группу должны войти представители предприятия, облгосадминистрации и областного совета. Уже на следующей неделе они должны предоставить свои предложения по урегулированию ситуации. Депутаты облсовета поддержали это решение.

Игорь Палица заверил работников предприятия, что не позволит закрыть или приватизировать «Волыньторф». Более того, он подчеркнул, что готов лично отстаивать в Киеве интересы коллектива предприятия, если ситуация с выделением земель не решится положительно.

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Представитель УКРОПа также отметил, что проблема «Волыньторфа» не является исключительно региональной, ведь предприятие отчисляет значительные суммы налогов, которые идут на армию. «Наш президент заявляет, что Россия готовится к полномасштабной войне. А как мы будем защищаться, если в бюджете нет денег, чтобы увеличить расходы на армию? А здесь чиновники не дают работать предприятию. Прокуратура опротестовывает желание губернатора подписать разрешение на разработку месторождений, чтобы получать дополнительные деньги. Почему прокуратура не дает работать госпредприятию? Возможно, это сделано в интересах тех, кому хочется его приватизировать», – сказал политик.

Ранее народный депутат Украины от УКРОПа Ирина Констанкевич уже заявляла, что «Волыньторф» может остановить свою работу из-за того, что областная исполнительная власть не согласовывает участка для добычи ископаемых. По мнению нардепа, такая ситуация сложилась из-за того, что определенные лица положили глаз на это успешное, прибыльное предприятие, которое обеспечивает достойную заработную плату и социальные льготы 407 работникам.