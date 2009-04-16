"Кредит-Рейтинг" сомневается в адаптации городов к кризису

Ожидаемое сохранение и усугубление кризисных явлений в экономике страны в 2009 году ставит под сомнение возможность промышленных городов быстро адаптироваться к новым условиям, сохранив при этом промышленный потенциал, а также профинансировать необходимые бюджетные программы для обеспечения жизнедеятельности городского хозяйства.

Об этом говорится в аналитическом отчете украинского рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг", которым располагает УНИАН.

Как отмечается в отчете, экономический спад, который уже во второй половине 2008 года охватил большинство отраслей экономики страны, повлиял не только на текущую кредитоспособность городов, но и во многом предопределил их способность выполнять свои обязательства в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По мнению аналитиков "Кредит-Рейтинга", наиболее болезненной может быть ситуация в городах, планировавших погашение своих долгов в текущем году за счет новых заимствований, поскольку возможность привлечения заемных средств на данный момент невысока.

В отличие от других видов экономической деятельности, в муниципальной сфере рейтинговое агентство отмечает умеренную долговую нагрузку заемщиков, а также сформированную в последние годы кредитную культуру органов местной власти. "Это в определенной мере будет способствовать минимизации рисков невыполнения городами своих обязательств", - отмечается в отчете.