Метзаводы снижают производство

Металлургические заводы Украины сокращают производство. Так, ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-марта 2009 г. произвел 646 тыс. тонн готового проката, что на 727 тыс. тонн или на 53% меньше, чем за первые три месяца 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

В январе-марте т.г. комбинат выплавил 921 тыс. тонн стали, что на 863 тыс. тонн или на 48,3% меньше, чем по результатам за январь-март 2008 г. Комбинат произвел 781 тыс. тонн чугуна, что на 624 тыс. тонн или на 44,4%, меньше показателя за январь-март 2008 г. К 1 апреля т.г. меткомбинат произвел 1,824 млн. тонн агломерата, что на 1,582 млн. тонн (на 46,4%) меньше, чем в январе-марте прошлого года.

ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» по итогам января-марта 2009 г. произвел 208 тыс. тонн готового проката, что на 86 тыс. тонн или на 29% меньше, чем за первые три месяца 2008 года. В январе-марте т. г. завод выплавил 241 тыс. тонн стали, что на 80 тыс. тонн или на 25 %, меньше, чем по результатам января-марта прошлого года. Производство чугуна составило 236 тыс. тонн, что на 112 тыс. тонн или на 32% меньше показателя за январь-март 2008 г.

ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» по итогам января-марта 2009 г. произвел 1,018 млн. тонн готового проката, что на 729 тыс. тонн или на 41,7% меньше, чем за первые три месяца 2008 года.

За первый квартал комбинат выплавил 1,080 млн. тонн стали, что на 883 тыс. тонн или на 45%, меньше результата за январь-март 2008 года, произвел 963 тыс. тонн чугуна, что на 793 тыс. тонн, или на 45%, меньше показателя за январь-март 2008 года.

К 1 апреля т.г. меткомбинат произвел 1,767 млн. тонн агломерата, что на 1,095 млн. тонн (на 38,2%) меньше, чем в январе-марте прошлого года.

В тоже время, сообщает «Металлургпром», ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД) по итогам января-марта 2009 г. произвело 866 тыс. тонн готового проката, что на 47 тыс. тонн или на 5,7% больше, чем за первые три месяца 2008 г. При этом выплавка стали снизилась на 83 тыс. тонн или на 8,5% - до 894 тыс. тонн, как и производство чугуна - 824 тыс. тонн, что на 101 тыс. тонн, или на 10,9% меньше января-марта 2008 г. К 1 апреля т.г. меткомбинат произвел 1,182 млн. тонн агломерата, что на 81 тыс. тонн (на 6,4%) меньше, чем в январе-марте прошлого года.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

По итогам 2008 года ММК им. Ильича выпустил 4 млн. 274 тыс. тонн готового проката, что на 21,8% меньше, чем за 2007 год.

90,39% акций ОАО «ММК им. Ильича» принадлежат ЗАО «Ильич-Сталь» (г. Мариуполь). 87,48% ЗАО «Ильич-Сталь» принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.

В 2008 году метзавод им. Петровского сократил производство чугуна на 74,1% - до 1,167 млн. тонн, стали - на 80,3% - до 1,086 млн. тонн, проката - на 78,9% - до 990,4 тыс. тонн, по сравнению с 2007 годом.

95,57% акций ОАО «Днепропетровский метзавод им. Петровского» с декабря 2007 г. принадлежит российской компании «Евраз Груп».

«Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакет акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

98,8% акций ДМКД принадлежит корпорации «Индустриальный союз Донбасса».