Горловский машзавод продадут

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по продаже 94,90% государственного пакета акций ОАО "Горловский машиностроительный завод".

Информация об этом обнародована в официальном издании Фонда госимущества “Ведомости приватизации” (от 15 апреля т.г.).

Начальная стоимость пакета составляет 45 млн. грн., шаг увеличения цены при проведении торгов - 450 тыс. грн.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, покупатель госпакета должен на протяжении пяти лет с момента подписания договора купли-продажи обеспечить безубыточную работу предприятия, недопущение просроченной задолженности по платежам в бюджет и пр.

Согласно объявлению в газете “Ведомости приватизации”, конкурс состоится через 75 дней со дня публикации.

В соответствии с информацией Фонда госимущества, убыток предприятия за 2008 год составил 1,3 млн. грн., дебиторская задолженность – 13,7 млн. грн, кредиторская - 22,3 млн. грн. Стоимость активов предприятия за 2008 год составила 105,5 млн. грн.

Справка УНИАН. Горловский машиностроительный завод, специализирующийся на производстве горно-шахтного оборудования, сегодня оборудование не производит, предоставлял услуги компании "Горловский машиностроитель", созданной на его базе.

В июле 2001 года по решению Арбитражного суда Донецкой области Горловский машзавод и Авдеевский коксохимический завод создали ЗАО "Горловский машиностроитель".

В уставный фонд "Горловского машиностроителя" были переданы основные активы (цеха и оборудование) Горловского машзавода, в том числе 6 механических цехов, сборочный, литейный, кузнечный, термический цеха и цех металлических конструкций, оцененные в 18,62 млн. грн.

"Горловский машиностроитель" специализируется на производстве очистных и проходческих комбайнов, струговых и скреперо-струговых установок.