IKEA может открыть собственное производство в Украине

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома - группа компаний IKEA со штаб-квартирой в городе Делфте (Нидерланды), может открыть собственное производство в Украине.

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Об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления инвестиционной политики Львовской областной государственной администрации Роман Матис.

"Год назад мной был начат диалог с компанией, который дал начало переговорным и ознакомительным процедурам, а после сегодняшней моей встречи с участием EBA Lviv-Western Ukrainian Office of The European Business Association с менеджментом IKEA удалось достичь договоренности о следующем предметном контакте по вопросу размещения производств компании на территории Львовщины. Все что сейчас остается - подождать", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в конце мая этого года председатель правления столичного ТЦ "Мандарин Плаза" Александр Черницкий заявил, что IKEA планирует выйти на украинский рынок. По его словам, IKEA рассматривает возможность стать арендатором торгово-развлекательного центра "Южный" площадью 450 тыс. кв. м в Голосеевском районе Киева, начало строительства которого запланировано на конец 2017 года.

Справка УНИАН. IKEA – одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. К IKEA Group относятся производственные предприятия, закупочные офисы, центры комплектации и доставки заказов покупателям, а также 315 магазинов в 27 странах мира. В целом предприятия IKEA Group действуют на территории 42 стран.